Realiza-se de 25 de julho a 4 de agosto, no concelho da Calheta, o evento ‘Túnel 8 – Festival das Artes’.

Esta é a 2.ª edição do festival que vai percorrer as 8 freguesias do concelho. Segundo o diretor artístico do festival, Ricardo Brito, um dos propósitos passa por promover o convívio.

“Nós queremos que seja um ponto de encontro entre aqueles que são da Calheta, os que a visitam e os que a visitam enquanto turistas”, elencou, evocando o trabalho de arte participativa nos centros sociais da Calheta.

O evento reserva uma panóplia de atividades artísticas, conforme aclarou Ricardo Brito aos microfones da Rádio JM FM na tarde de ontem.

