Desafio de Emanuel Câmara à Assembleia da República, de acordo com o próprio, é feito em nome da Autonomia, da Madeira e do PS.

O cabeça de lista do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais de 18 de maio, diz que a autonomia é uma “obra inacabada”.

Nesta data em que, pela primeira vez, se assinala o Dia da Autonomia, que coincide com o dia em que, na Comissão Nacional do PS, serão aprovadas as listas candidatas às eleições para a Assembleia da República, o cabeça de lista socialista salienta que se candidata em nome da Autonomia, “cuja construção implica capacidade de exigir, mas também de negociar, no palco nacional, para continuarmos a aprofundá-la e, com isso, darmos melhor resposta às necessidades do povo da Madeira, do Porto Santo e da nossa diáspora”.

Como refere, lança-se neste desafio em nome da Madeira, que precisa de encontrar novas soluções para problemas antigos (algo que passa pela capacidade de influência junto da Assembleia e do Governo da República), mas também em nome do PS, que “vive um momento particularmente desafiante”.