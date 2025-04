O deputado Francisco Gomes, candidato do CH nas legislativas nacionais de 18 de maio, reuniu-se com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), para discutir questões relacionadas com a economia e o setor empresarial da Madeira.

Durante o encontro, foram abordados temas como a criação de um sistema fiscal único, a melhoria da mobilidade terrestre, a crise da habitação, o impacto do turismo e a revisão do modelo de apoio às ligações aéreas, visando tarifas fixas para as passagens.

Francisco Gomes defendeu que a Madeira possui grande potencial económico, mas é prejudicada por um sistema fiscal que desincentiva o investimento e por dificuldades na mobilidade aérea. O candidato comprometeu-se a apresentar uma proposta para alterar o Código Fiscal do Investimento, visando atrair mais investimento externo e aumentar a competitividade das empresas locais. Além disso, defendeu um novo modelo de subsidiação das passagens aéreas que garanta preços fixos para os cidadãos.

“A República tem de perceber que o desenvolvimento não se faz sufocando as empresas. As empresas precisam de margem para crescer, contratar e inovar, e os cidadãos têm direito a uma vida digna sem estarem esmagados pela carga fiscal e pelos custos de mobilidade. O Estado tem de deixar de ser um obstáculo ao crescimento económico e passar a ser um aliado do progresso”, afirmou o deputado.