A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira (APPDA Madeira) vai promover, no dia 5 de abril, uma macarronada solidária para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização sobre o Autismo e celebrar os 20 anos da instituição.

O evento decorrerá na Escola EB1/PE Cruz de Carvalho, ao lado da sede da associação, entre as 12h00 e as 15h00, e contará com animação musical a cargo do DJ Cristiano Araújo.

A iniciativa está aberta à comunidade em geral, com um custo de participação de sete euros, enquanto os sócios da APPDA Madeira beneficiam de um valor reduzido de cinco euros. As inscrições devem ser efetuadas até hoje, 2 de abril, através do contacto 964 252 225.