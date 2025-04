O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) assinou, recentemente, um protocolo de colaboração com o Falésia - Atelier de Arquitetura, entidade fundadora e dinamizadora do evento Green Market Madeira, com o intuito de promover a participação dos artesãos reconhecidos por este Instituto, que integram nas suas peças de artesanato o conceito de sustentabilidade e economia circular, neste evento.

Com efeito, este protocolo, que tem duração de dois anos, permite que os artesãos em questão participem em condições diferenciadas nas próximas edições do Green Market Madeira, sendo que, por parte do IVBAM, ficou estabelecida uma colaboração logística e de divulgação.

O Green Market Madeira surgiu em 2023 e conta já com quatro edições. Foi criado pelas fundadoras do Falésia Atelier, Carlota Gouveia e Joana Gouveia, empresa de arquitetura com interesse e foco na criação sustentável, com o objetivo de sensibilizar para novos hábitos e consumos mais conscientes e ecológicos. Neste evento, que se traduz num mercado onde diversas marcas e micro empresas expõem e vendem os seus produtos, é requisito preferencial, por parte dos expositores participantes, incluir no seu projeto uma vertente ecológica e sustentável.

Tiago Freitas, Presidente do Conselho Diretivo do IVBAM, evidenciou, na assinatura deste Protocolo, que tendo o IVBAM no seu repertório de artesãos certificados, artesãos que promovem nas suas artes, a reutilização e reaproveitamento de materiais como a palha de bananeira, o papel e as madeiras, entre outros, esta parceria pretende justamente fomentar este tipo de práticas no artesanato regional, indo ao encontro desta necessidade de proteger e salvaguardar o nosso planeta, com pequenos gestos, que fazem a diferença. Tiago Freitas, reforçou ainda que sendo o IVBAM a entidade responsável pela salvaguarda e valorização do artesanato regional, esta parceria vem reforçar o seu compromisso e visão numa constante adaptação do artesanato regional aos nossos dias.

Carlota Gouveia, co-fundadora do Green Market salientou que o Green Market “É um projeto do qual muito nos orgulhamos e que, reforça a nossa missão em sensibilizar para a sustentabilidade no nosso dia-a-dia com pequenos gestos e mudanças simples, práticas e de fácil implementação. A celebração deste protocolo com o IVBAM, IP-RAM é gratificante e é uma prova que, o nosso trabalho está a ser distinto e reconhecido por uma entidade pública que, muito apoia na defesa dos produtos dos nossos artesãos e produtores regionais, fomentando a continuação das nossas tradições. Acreditamos que, esta colaboração mútua contribuirá com mais oportunidades e visibilidade aos nossos artesãos madeirenses que, promovem para um consumo mais sustentável e um aumento da produtividade com menor impacto ambiental.”

Os artesãos poderão encontrar no Green Market Madeira, um local de referência para ir ao encontro de um público-alvo bem definido, que valoriza os valores assentes nesta colaboração, a sustentabilidade e a economia circular.