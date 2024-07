Acontece amanhã, entre as 17h00 e as 22h00, na Quinta Leonor, no Jardim da Serra, a iniciativa ‘Ceifar à Lua, Malhar ao Sol’.

A atividade é promovida pelo CDISA - Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal.

O propósito, com fins etnográficos, passa por mostrar a ceifa.

“Noutros tempos, dizia-se que «a Lua era amiga das ceifeiras e que o Sol era amigo dos malhadores». Com efeito, as atividades da ceifa e as atividades da malha, para serem bem-sucedidas, requerem condições atmosféricas diferentes. As ceifeiras escolhiam o início da manhã ou as noites em fase de Lua Ceia para ceifar os cereais. O tempo fresco facilitava o trabalho, fazia com que a palha não se quebrasse e evitava que as espigas se desfizessem. A Lua iluminava as suas tarefas que eram acompanhadas de canções alusivas aos cereais e à própria ceifa. Por outro lado, os malhadores não tinham alternativa ao tempo quente: a malha (debulha) dos cereais tinha de acontecer em pleno dia, quando as temperaturas estavam mais elevadas. Na eira, a cada pancada do mangual, os grãos dos cereais saltavam facilmente das espigas, compensando o esforço dos malhadores”, pormenoriza nota de enquadramento chegada à redação.