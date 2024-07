Está confirmada a presença do presidente do CDS-PP Madeira nas comemorações que assinalam os 50 anos de um dos partidos fundadores da democracia portuguesa.

O líder regional dos centristas participa neste sábado no evento que acontece na cidade do Porto, mais concretamente no Palácio de Cristal. Cinquenta anos depois, os militantes regressam, assim, ao local onde se realizou o congresso fundador do Centro Democrático Social, boicotado diante horas por forças radicais de extrema-esquerda.

“As comemorações incluem reuniões da Comissão Executiva, da Comissão Política e do Conselho Nacional, onde participa José Manuel Rodrigues e termina com uma festa nos jardins do Palácio, onde será lançado um livro sobre a história do CDS.

José Manuel Rodrigues é um dos autores deste livro onde lembra como nasceu o partido na Madeira e o percurso destes 50 anos, lembrando que o CDS é a única força política que já foi oposição e já foi Governo na Madeira”, informa nota endereça à redação pelo gabinete de comunicação da estrutura regional.

O Centro Democrático Social, batizado assim, foi fundado a 19 de julho de 1974, pela mão do histórico Diogo Freitas do Amaral, Adelino Amaro da Costa, Basílio Horta, Victor Sá Machado, Valentim Pintado, João Morais Leitão e João Porto.

Pela liderança passaram figuras indeléveis como Francisco Lucas Pires, Adriano Moreira, ou, nos anos mais recentes, Paulo Portas.