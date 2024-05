Com esta iniciativa, do Município do Funchal, a Câmara pretende alertar a população para a problemáticas das doenças cardiovasculares, incentivando a deteção precoce, através da realização de rastreios cardiovasculares (tensão arterial e colesterol), da promoção de hábitos de vida mais saudáveis, quer por via da prática regular de exercício físico, mas, também, pela alimentação, incentivando ao consumo de produtos frescos e plantas aromáticas e condimentares, que ajudam a preparar refeições mais nutritivas e saudáveis para o coração.

A habitual feira temática mensal de gastronomia também integra a programação, pois além de dar a conhecer os empreendedores os locais e as suas iguarias, mobiliza novos públicos aos mercados, reforçando e diversificando a identidade gastronómica da cidade. Os diferentes participantes foram incentivados a integrar nos seus preparados, alimentos mais amigos do coração, sob o slogan, “Alimente o Coração”.

No Mercado dos Lavradores, serão desenvolvidas atividades nos 5 dias do evento, possibilitando a realização de rastreios cardiovasculares gratuitos, na zona do terrado, entre as 08h00 e as 13h00, em parceria com a Madeira Quality Care, os Serviços Médicos de Urgência e Clube Naval do Funchal. Além dos rastreios, serão dinamizadas ações de sensibilização, workshops e uma conferência, bem como, atividades lúdico-pedagógicas, envolvendo e integrando especialistas do setor privado e público.

No Mercado da Penteada, as atividades incidem na quarta-feira, dia 22 de maio, com a realização de rastreios cardiovasculares gratuitos, no espaço de exposições, entre as 09h00 e as 13h00, em parceria com a Farmácia Nova da Penteada. Será, igualmente, dinamizada uma aula de ginástica ao ar livre, sob o lema “ative o seu coração”, pelo Ginásio Living Concept, que também se associou a esta semana temática.

No total, estão previstas a realização de 15 atividades, que congregam 4 áreas distintas: rastreios, aulas de ginástica, sensibilizações/workshops/conferência e atividades lúdico-pedagógicas.

Em 2024, salienta-se a adesão do Município do Funchal a uma campanha conhecida internacionalmente como “Maio, Mês dos Mercados”, dinamizada pela iniciativa “Gosto do Meu Mercado”, da qual os Mercados Municipais do Funchal fazem parte.

A Iniciativa ‘Gosto do Meu Mercado’ envolve, por todo o Mundo, mais de 4.000 mercados em cerca de 20 países, promovendo estes espaços, criando e fomentando redes locais que envolvem as comunidades locais, em torno dos seus mercados de proximidade, tanto grossistas como retalhistas.

Como tal, foi lançado o desafio a todas as entidades envolvidas/inscritas, de personalização de um coração, em analogia à semana do coração e ao gosto que se pretende continuar a cultivar pelo usufruto e visitação dos mercados municipais.

Os diferentes corações serão entregues gradualmente, no decorrer do desenvolvimento das respetivas atividades.

Além desta atividade, os diferentes participantes das iniciativas desenvolvidas nos mercados municipais têm sido convidados a refletir sobre a expressão “Gosto do Meu Mercado”, resumindo numa palavra ou expressão, o que mais gostam no Mercado dos Lavradores ou no Mercado da Penteada.