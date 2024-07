Élvio Passos e João Palla Lizardo galardoados com Prémio Emanuel Rodrigues

Élvio Passos e João Palla Lizardo, autores do livro ‘Presos Políticos do Estado Novo na Madeira’, foram, hoje, galardoados com o Prémio Emanuel Rodrigues, da Assembleia Legislativa da Madeira, na sua 4.ª edição.

O júri, constituído, na edição deste ano, por Manuel Veloso de Brito, Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes e Carlos Alberto Rodrigues, destacou que a sua escolha foi unanime e que este livro, resultado de “pesquisa laboriosa”, “dá um contributo decisivo para reavivar a nossa memória coletiva”, “valoriza e releva a Identidade do Povo Madeirense que, desafiando uma repressão encoberta, construiu os alicerces de uma Liberdade sobre a qual assenta hoje uma Autonomia legitimada por uma Democracia que tem de ser protegida”.

“Fazendo-se, esta premiação, em homenagem a Emanuel Rodrigues, como primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e figura inspiradora para a vida política regional e nacional, o júri destacou, ainda, que também esta obra de Élvio Passos e João Palla Lizardo, procura dar o seu contributo para dignificar e engrandecer a identidade da Região Autónoma da Madeira, não deixando cair no esquecimento que também aqui, em tempos sombrios, o povo madeirense lutou pela liberdade”, lê-se em comunicado da ALRAM.

Quanto aos autores premiados, recorde-se, em síntese, que Élvio Passos é jornalista no Diário de Notícias da Madeira, trabalhando em várias áreas com destaque para as de política e economia, sendo autor de diversas publicações e de trabalhos de investigação em temas históricos.

Por sua vez, João Palla Lizardo é advogado e autor de vários trabalhos publicados, nomeadamente, nas áreas do direito e da arqueologia.

Refira-se que o Prémio Emanuel Rodrigues distingue cidadãos que a título individual ou coletivo realizem trabalhos que valorizem e relevem a importância da autonomia e da identidade regional e toma por base as propostas apresentadas por entidades, regulamentarmente determinadas, que englobam o Governo Regional, a Universidade da Madeira, a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, a Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira, a Delegação Regional da Madeira da Sociedade Portuguesa de Autores e a Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas.

De caráter anual, o Prémio está inserido nas comemorações do Dia da Assembleia Legislativa da Madeira, sendo celebrado a 19 de julho, homenageando o seu primeiro presidente, Emanuel Rodrigues.