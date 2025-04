Salvas 18 pessoas nas praias de Matosinhos nos últimos dois dias

A Câmara Municipal de Matosinhos adiantou hoje que, nos últimos dois dias, foram salvas 18 pessoas nas praias do concelho, pedindo, por esse motivo, atenção redobrada e máxima cautela porque as praias ainda não estão vigiadas.

Numa informação publicada na sua página oficial de Facebook, a autarquia do distrito do Porto, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, apela às pessoas para terem máxima cautela nas idas ao mar.

“Embora as condições atmosféricas sejam favoráveis à ida à praia, a época balnear ainda não começou e as praias não se encontram vigiadas”, advertiu.

Insistindo na importância de atenção redobrada, a câmara referiu que é fundamental reconhecer os riscos associados à presença de agueiros (correntes de retorno) que ocorrem com frequência e podem ser difíceis de identificar.

A autarquia explicou que se alguém for apanhado por um agueiro deve manter a calma, conservar a energia, pedir ajudar, flutuar com a corrente e nadar até sair do agueiro e, depois, regressar à costa com o apoio das ondas.

“Aproveite os dias de sol com responsabilidade. A segurança de todos começa com a prevenção”, sublinhou.

Na terça-feira, mas na Póvoa de Varzim, duas adolescentes foram resgatadas do mar depois de terem ficado em dificuldades devido às correntes.

Matosinhos tem um Sistema de Salvamento Balnear que funciona durante todo o ano, e não apenas durante a época balnear, desde 2008.

A equipa é composta por nadadores-salvadores que estão equipados com moto 4, moto de água para intervenção rápida e ‘pickup’ adaptadas para salvamento balnear.