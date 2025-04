O Espaço do Artesão, no Campanário, acolhe até ao próximo dia 30 de maio a exposição ‘As Mãos que Moldam o Amor’, da autoria de Joana Abreu, que apresenta um conjunto de peças criadas em pó cerâmico perfumado nesta que é a sua primeira exposição individual.

Desde 2019, a artesã tem vindo a desenvolver um percurso artesanal marcado pela originalidade e atenção ao detalhe, criando peças decorativas e lembranças personalizadas, sob a marca ‘Juju Arte’. Entre os seus trabalhos, destacam-se recordações para casamentos, batizados, pedidos de padrinho/madrinha, ofertas de final de ano letivo, bem como presentes para momentos especiais, como o Dia da Mãe, Dia do Pai, o Natal e a Páscoa, entre outras celebrações temáticas.

Cada peça é pintada à mão e pode ser personalizada ao gosto de quem a encomenda, desde a forma, a cor, o aroma e a mensagem, até à aplicação de elementos como letras, animais, corações ou outros símbolos.

Joana Abreu procura inovar, explorando novas formas, moldes e tendências que acrescentem originalidade ao seu trabalho, sem comprometer a essência do processo artesanal. Para além da cerâmica, a artesã explora outras vertentes criativas, como a produção de velas e sabonetes artesanais, sempre com um foco na qualidade e na autenticidade dos produtos.

Jorge Santos, vice-presidente da autarquia, recorda que este espaço está aberto a todos os que queiram mostrar a sua arte e talento. Engrandece os artesãos que continuam a apostar em diversas técnicas para manter vivas as tradições, procurando inovar e modernizar a cultura local e regional, tornando-a mais atrativa e próxima da população.

No âmbito desta exposição, Joana Abreu fará um workshop no dia 29 de abril, no Espaço do Artesão, para assinalar o Dia da Mãe, onde vai ensinar a técnica de criação de várias peças.