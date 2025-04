Ucrânia: UE desembolsa nova parcela de mil milhões de euros em assistência macrofinanceira

A União Europeia (UE) desembolsou hoje uma nova parcela de mil milhões de euros no âmbito da assistência macrofinanceira à Ucrânia, que será reembolsado com as receitas provenientes da imobilização de ativos do Estado russo no bloco comunitário.

Além disso, segundo uma nota de imprensa da Comissão Europeia, esta semana, a UE solicitou 2,1 mil milhões de euros de lucros inesperados gerados pelos ativos imobilizados do Banco Central russo, que serão utilizados para ajudar a reforçar as capacidades de defesa da Ucrânia e contribuir para a recuperação e reconstrução do país.

Hoje decorre em Bruxelas a décima reunião do Conselho de Associação UE-Ucrânia e na quinta e sexta-feira está agendada a Cimeira Empresarial entre Kiev e o bloco europeu.

À margem do evento, foram assinados cinco acordos, incluindo contratos financeiros no valor de 300 milhões de euros para apoiar a recuperação da Ucrânia e acordos no âmbito do programa espacial da UE.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, mergulhando a Europa na pior crise desde a II Guerra Mundial (1939-1945), agressão a que a UE respondeu, nomeadamente com 16 pacotes de sanções económicas.

Os Estados Unidos estão a tentar mediar um acordo de paz entre Moscovo e Kiev.