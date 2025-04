Católica prevê crescimento do PIB de 2% este ano e de 2,5% no 1º trimestre

A economia portuguesa terá crescido 2,5% no primeiro trimestre de 2025, em termos homólogos, segundo prevêem os economistas do Católica-Lisbon Forecasting Lab (NECEP), que reviram em baixa o crescimento do conjunto do ano para 2%.

Na nota hoje divulgada, os economistas estimam que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,5% no arranque do ano, em termos homólogos, e 0,2% em cadeia, uma evolução que representa um abrandamento face ao “forte crescimento de 1,5% em cadeia do trimestre anterior”.

Já para o conjunto do ano, o NECEP indica que “o ponto central da estimativa de crescimento da economia portuguesa foi revisto em baixa em 0,2 pontos percentuais para 2,0% em 2025, na sequência das perturbações causadas pela política tarifária da nova administração norte-americana que poderão limitar o efeito de carry-over de 1,4 pontos percentuais, decorrente do elevado crescimento do final do ano passado”.

Para 2026, a perspetiva é de manutenção em 2% e para 2027 os economistas mantiveram o cenário de crescimento de 2,2%, em linha com o crescimento tendencial.

“Os intervalos de previsão permanecem anormalmente elevados, fruto da incerteza internacional, em especial a decorrente das referidas tarifas que poderá delapidar o crescimento em cerca de um ponto percentual nos próximos anos”, explica o NECEP.

No que diz respeito à inflação, “o processo de desinflação continua em curso, sendo de esperar que o crescimento geral dos preços se mantenha acima da meta 2% em 2025, quer em Portugal, quer na zona euro”.

Os economistas da Católica têm também projeções para a economia da zona euro, apontando para um crescimento do PIB de 0,8% em 2025 e 1,2% em 2026, mantendo-se “o risco de uma recessão suave, particularmente na Alemanha e França”.