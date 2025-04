A IV Feira do Livro de Santa Cruz decorre entre os dias 22 e 27 de abril, na promenade dos Reis Magos, no Caniço, sob a direção técnica de Raquel Gonçalves e Rafaela Rodrigues. Esta edição celebra o poder das histórias — aquelas que nos contam, nos moldam e que ainda estão por ser escritas. Como destacou a organização, “somos a nossa própria história”, e esta feira será um espaço vivo onde se festejam as narrativas que fazem de nós quem somos.

Na apresentação pública, que decorreu esta quarta-feira, a presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, sublinhou o esforço de descentralização cultural do concelho, com grande parte do investimento camarário canalizado para fora da sede. Enalteceu os nomes em destaque, como António Zambujo, que atua a 26 de abril às 21h00 com o madeirense André Santos, e o escritor Gonçalo M. Tavares, responsável pela curadoria do documentário ‘Mãos que Trabalham - A tradição é o que era’, que exalta o património humano e cultural de Santa Cruz.

Outro momento alto é o lançamento do primeiro livro editado pelo município — ‘Histórias à solta em Santa Cruz’, com texto de Raquel Gonçalves e ilustração de Válter Sousa. A obra, que percorre lugares icónicos do concelho, será apresentada no dia 22 de abril, às 14h30. Raquel Gonçalves destacou ainda a forte presença de autores nacionais e regionais, como Valentina Silva Ferreira, Susana Gramilho, David Machado, Susana Moreira Marques e Xavier Miguel.