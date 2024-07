A Vipa.pt, através do seu polo ‘Vipa Lab - Investigação e Formação Profissional’, foi recentemente certificada como entidade formadora pelo Instituto para a Qualificação (IQ, IP-RAM).

A Vipa.pt está certificada na área de educação e formação em desenvolvimento pessoal e encontra-se em processo de certificação na área de Ciências Informáticas, com previsão de conclusão já este mês de julho, reforçando assim o seu papel na capacitação de indivíduos para o futuro digital.

Tatiana Gonçalves, diretora de Pessoas da Vipa.pt, e coordenadora pedagógica do Vipa Lab, foi a responsável pela materialização desta visão estratégica, e destacou a importância desta certificação.

“Aproveitando as profundas transformações tecnológicas e digitais da atualidade, o Vipa.pt reafirma o seu compromisso com a inovação e a adaptabilidade. Sendo já uma referência no sector da tecnologia, a Vipa.pt procura agora transferir conhecimento para capacitar as pessoas a reinventarem-se, adquirir novas competências ou aprofundar conhecimentos, capacitando-as para enfrentar os desafios do mercado moderno”, disse.

A certificação como entidade formadora significa que os procedimentos e práticas da Vipa.pt estão em conformidade com um referencial de qualidade específico para a formação, sustenta.

“Esta conquista assegura que os cursos disponibilizados pela Vipa.pt cumprem os mais elevados padrões de qualidade, beneficiando significativamente tanto os formandos quanto o mercado de trabalho”, realça aonda.

O IQ, IP-RAM, entidade responsável pela regulação do Sistema Nacional de Qualificações na Região, certifica entidades formadoras, formadores e autoriza cursos de formação.

“Apenas a formação promovida por entidades formadoras certificadas é considerada válida nos termos do Sistema Nacional de Qualificações, tornando esta certificação um marco significativo para a Vipa.pt”, remata.