Um cidadão português foi intercetado e detido, domingo, no aeroporto de Manchester, no Reino Unido, com 12 quilogramas de cocaína dissimulados na cadeira de rodas em que se fazia transportar, informou hoje a National Crime Agency (NCA) britânica.

A agência de combate especializada em cibercrime, crimes económicos e tráfico de droga intercetou um cidadão português, de 56 anos, no aeroporto de Manchester, depois de chegar num voo proveniente de Bridgetown, em Barbados, transportando, escondido nas costas e no assento da sua cadeira de rodas elétrica, 11 pacotes de cocaína, num valor de um milhão de libras (cerca de 1.196.000 euros).

Segundo a NCA, o detido foi detetado pelos agentes alfandegários por suspeita “de contrabando de drogas”, e, após uma investigação da Agência Nacional de Crimes, foi presente hoje no Tribunal de Magistrados de Manchester e Salford e comparecerá em seguida no Tribunal da Coroa de Manchester a 06 de maio.

O oficial sénior de investigação da NCA Charles Lee sublinhou que a forma como a droga vinha dissimulada “mostra a engenhosidade que os grupos criminosos empregam para contrabandear cocaína”.