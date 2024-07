O Departamento do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, através da Unidade de Sensibilização Ambiental, pôs em marcha mais uma campanha de sensibilização ambiental itinerante - ‘O Futuro começa aqui!’- num trabalho conjunto com a Companhia de Teatro Bolo do Caco.

“Esta campanha tem como o objetivo chegar aos munícipes e a quem nos visita de forma lúdica, pedagógica e dinâmica através da teatralização de um grupo de personagens visualmente apelativos e bem-humorados que impulsionam e sensibilizam para as boas práticas ambientais: água, causa animal, alterações climáticas, espaços verdes e resíduos”, refere a autarquia, através de um comunicado enviado à redação.

Cinco ações em 2024

Serão, no total, cinco ações ao longo do ano de 2024 tendo se iniciado em março com o tema “Água”, em maio foi abordado o tema “Jardins e Espaços Verdes” e ontem, 17 de julho, a Causa Animal esteve em destaque nomeadamente a sensibilização do não abandono com a chegada das férias, dar a conhecer os animais que estão para adoção no Canil Municipal, relevar a importância da vacinação e também a colocação do microchip nos animais de companhia.

Dezenas de participantes foram interpelados e convidados a partilhar algumas curiosidades sobre os seus animais de estimação.

A ação decorreu no centro do Funchal e no Jardim da Ajuda local de referência para os Munícipes que passeiam os seus animais de companhia.

Para além dos temas já referidos voltou-se a reforçar a importância de apanhar os dejetos dos animais e da obrigatoriedade do uso de trelas na interação dos animais no espaço público.

Registe-se que esta atividade teve muita participação, daí o balanço ser positivo da autarquia.

Como já foi referido, esta é a terceira de cinco ações de sensibilização, estando prevista a próxima para o mês de setembro com o tema “Alterações Climáticas”.