No primeiro trimestre de 2025, a rentabilidade bruta da compra de uma casa para arrendamento no Funchal situou-se nos 5,3%, de acordo com dados divulgados pelo idealista.

Valor abaixo da média nacional, sendo que a rentabilidade bruta da compra de uma casa em Portugal para colocá-la no mercado de arrendamento foi de 7,2% no mesmo período, correspondendo a uns 0,1 pontos percentuais (p.p) inferior à calculada para o mesmo período de 2024 (7,3%) e 0,6 p.p superior à do mesmo período de 2023.

O idealista aponta, contudo, que hoje a rentabilidade na habitação é superior em 1,6 p.p em relação à observada no primeiro trimestre de 2022, de 5,6%.

Analisando por capitais de distrito/região autónoma, “é em Castelo Branco onde é mais rentável a compra de uma casa para investimento, sendo o seu retorno na ordem dos 8,6%. Seguem-se as cidades Santarém (7,5%), Coimbra (6,9%), Braga (6,5%), Leiria (6,3%), Évora (6,1%), Viseu (6,1%), Porto (5,7%), Faro (5,5%), Setúbal (5,4%) e Funchal (5,3%)”, refere.

O estudo menciona ainda que a rentabilidade habitacional mais baixa é obtida pelos proprietários das casas arrendadas em Lisboa (4,7%), Viana do Castelo (5,1%) e Aveiro (5,2%).

A análise incidiu ainda na rentabilidade de outros produtos imobiliários a nível nacional, nomeadamente os escritórios que “permitem uma rentabilidade de 8,3%, as lojas de 8,4% e as garagens de 5,7%”.