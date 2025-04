No próximo sábado, dia 12 de abril, pelas 18h00, o auditório do Centro Cívico do Curral das Freiras será o cenário do I Encontro de Grupos Corais da Casa do Povo do Curral das Freiras “Vozes de Esperança”.

Vão atuar contando os Grupos Ensemble Vocal Flores de Maio da Associação Grupo Cultural Flores de Maio, o Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial, o Grupo Coral da Universidade Sénior de Câmara de Lobos e os Grupos Corais da Casa do Povo do Curral das Freiras.

O presidente da Instituição, Eugénio Vasconcelos, enaltece que esta é uma iniciativa que pretende que se realize anualmente e com a participação de mais grupos, uma vez que é premissa da Casa do Povo do Curral das Freiras, elevar a música, as artes e a cultura.