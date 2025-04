Entre os dias 17 de março e 4 de abril, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, foi palco de um encontro internacional, acolhendo 19 alunos e 8 professores provenientes da Finlândia, Polónia, Estónia e Espanha, no âmbito do programa Erasmus+.

Três semanas intensas de aprendizagem, partilha e vivência cultural marcaram esta mobilidade, que envolveu não só os participantes estrangeiros, mas também alunos e professores da casa, num verdadeiro intercâmbio artístico e pedagógico.

O acolhimento formal dos diferentes grupos foi distribuído por três momentos distintos, no Salão Nobre da instituição, cada um assinalado com interpretações de cordofones madeirenses – sob orientação dos professores Roberto Moritz e Roberto Moniz –, seguidos de um Madeira d’Honra onde não faltaram iguarias regionais como bolo de mel, broas de mel, Brisa maracujá e vinho Madeira – este último, cedência do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

O grupo da Finlândia (Concis – Lahti Conservatory) e da Polónia (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego) foi o primeiro a chegar, a 17 de março. Seguiu-se a receção aos alunos e professores da Estónia (Tallinna Muusika- ja Balletikool / MUBA), no dia 24. Por fim, a 31 de março, foi a vez do grupo espanhol, proveniente do Conservatorio Profesional de Música “Francesc Peñarroja” de La Vall d’Uixó, ser recebido pela instituição.

Durante a sua estadia, os participantes tiveram acesso a aulas individuais, aulas de conjunto, sessões de improvisação e momentos de estudo livre e de exploração de instrumentos, incluindo o piano Kawai. A agenda incluiu ainda visitas culturais a vários pontos da ilha, refeições partilhadas na cafetaria da escola e uma programação musical que cruzou o jazz e a música clássica.

Um dos momentos altos desta mobilidade foi a masterclass de canto e improvisação, conduzida pela professora Ivi Rausi-Haavasalu, do Tallinn College of Music and Ballet (MUBA), que desafiou os participantes a sair da sua zona de conforto, proporcionando uma experiência marcante tanto para os nossos alunos e professores como para os visitantes.

Juntamente com os alunos da instituição, os participantes Erasmus+ apresentaram-se em diversos palcos durante a sua estadia: Madeira Shopping, Three House Hotel, MAMMA – Museu de Arte Moderna da Madeira, Salão Nobre do Conservatório e Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

O concerto de jazz, que aconteceu no dia 3 de abril, no MAMMA, juntou um grupo de três alunas da Estónia e dois alunos da Finlândia ao Combo de Jazz do 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz do Conservatório. O momento foi conduzido pelo professor Francisco Andrade e destacou-se pela fusão de talentos e estilos.

No dia seguinte, 4 de abril, decorreram dois eventos de encerramento. O primeiro, no Salão Nobre do Conservatório, foi um recital com sete alunos da Polónia e Espanha, acompanhados pelos professores Anikó Harangi, Jorge Vidal e Mar Pleguezuelo. Terminou com a entrega de diplomas aos participantes. Os alunos espanhóis surpreenderam a audiência com duas músicas tradicionais de Valência, num gesto simbólico e emotivo de despedida.

À noite, o palco foi da Orquestra Sinfónica do Conservatório, que acolheu os instrumentistas clássicos da Estónia e da Polónia para um concerto de encerramento solene, na Assembleia Legislativa da RAM – um verdadeiro exemplo de cooperação artística internacional.

Esta mobilidade Erasmus+ foi, nas palavras da equipa organizadora, “o culminar de três semanas de trabalho, de partilha e de aprendizagem coletivas – deles e nossas”. Mais do que um intercâmbio académico, foi uma celebração da diversidade, do talento e da união através da música, numa atividade coletiva de mobilidade, com sucesso, que deixou os participantes com vontade de voltar.