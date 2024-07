PJ participa em operação internacional de combate ao tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, participou numa operação internacional de combate ao tráfico de estupefacientes, por via marítima, com recurso a embarcações de recreio, liderada pelas autoridades policiais de Espanha (Polícia Nacional) e da Noruega, que permitiu desarticular uma organização criminosa com ligações à região dos Balcãs.

A operação ‘Mentor’ foi desenvolvida em 11 países em simultâneo e no total foram detidos 50 suspeitos e realizadas 47 buscas domiciliárias.

Em território nacional, a PJ deteve três homens, dois cidadãos estrangeiros residentes nos Açores, com 55 e 37 anos, e um outro cidadão português na região de Lisboa, com 42 anos, no cumprimento de mandados de detenção europeu, emitidos pelas autoridades espanholas.

A investigação, no âmbito do projeto EMPACT, contou com o apoio da EUROPOL, da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos e da National Crime Agency do Reino Unido.

Os três detidos foram presentes no Tribunal da Relação de Lisboa, que decidiu manter as detenções dos arguidos residentes nos Açores para entrega ao Estado de emissão e aplicou a medida de coação de apresentações periódicas ao arguido detido em Lisboa.