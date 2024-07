O Europeu de futebol chegou ao fim e, infelizmente, o desfecho não foi o que todos desejávamos. A ambição de revalidar o título foi adiada, mas não sem ver momentos que nos fazem suspirar pela essência do futebol, mas principalmente da humanidade.

No confronto contra a Eslovénia, Cristiano Ronaldo e Pepe mostraram-nos que, apesar da sua grandeza, são seres humanos e falham. No entanto, a sua busca incansável pela redenção e o seu compromisso inabalável com a equipa e com todos os adeptos da seleção são uma inspiração. Há quem diga que já não têm nada para oferecer ao futebol, mas a verdade é que a sua contribuição vai muito além dos golos e assistências. Eles personificam a luta e a garra portuguesa para ultrapassar qualquer Cabo das Tormentas.

Ver o Ronaldo, um ícone que não precisa da seleção para cimentar o seu legado, chorar após falhar um penalti, foi um momento de pura humanidade e o abraço e a força dos colegas, foi a força que um país dá ao Ronaldo. Ele deu-nos tanto, e nós portugueses só podemos reconhecer o quanto deu, mas o quanto dá a Portugal, ele voltou a dar grandeza a Portugal, aquela celebre estrofe da esperança no “Mar Português” descreve que com Ronaldo têm-se cumprido Portugal! Antes de Ronaldo, Portugal tinha participado em apenas seis fases finais de grandes competições. Com ele, não falhámos uma única (5 mundiais, 6 europeus e 3 liga das nações). Ele mostrou-nos que, com trabalho árduo, podemos ser os melhores.

Já Pepe que se iniciou no futebol profissional, na nossa terra, tenho de agradecer, já que com 41 anos, ele simboliza a garra e a determinação do nosso Povo. A imagem dele a correr, no jogo de França, ao lado de um jovem de 26 anos, vencendo-o pela força de vontade, é a perfeita representação do espírito português.

As vidas destes dois heróis portugueses mostraram que acreditar é fundamental para vencer, acreditar que se chega primeiro a um qualquer lance, a marcar um golo, mas acima de tudo a vencer na vida.

Gostaria de agradecer ao Pepe e ao Ronaldo, que encarnam a luta e a paixão pelo nosso país. Eles têm corações de guerreiros, daqueles que lia nos livros de história. O meu muito obrigado, deram-nos mais do que se pode expressar por parcas palavras.

Ainda no futebol, fui treinador de formação do Club Sport Marítimo e no primeiro fim-de-semana de julho fiz o último jogo, para retomar o doutoramento nas próximas épocas. Treinar crianças de 9 anos ensinou-me lições valiosas. As dificuldades que enfrentam são reflexos das dos adultos, mas de forma mais genuína. A felicidade pura de jogar e a compreensão da importância da equipa são inspiradoras. A curiosidade e criatividade das crianças oferecem uma nova perspetiva sobre a vida.

Nesse último jogo tinha uma equação no balneário do Clube Estrela Azul – Cacia que dizia: “Trabalho diário + Motivação + Rigor + Espírito de Equipa = SUCESSO”. José Mourinho disse uma vez: “No futebol, acredito que o importante não é apenas ganhar, mas também a luta, o sacrifício, a perseverança e a capacidade de se levantar após cada queda. É assim que a vida deve ser vivida.”

Gostaria de agradecer a todas as crianças, à coordenação, dirigentes e colegas treinadores. Um agradecimento especial aos pais, muitas vezes criticados, mas fundamentais para o sucesso dos jovens atletas. Sem eles, não haveria treinos nem jogos. À minha família, que sempre me apoiou neste percurso, um enorme obrigado.

Desejo o máximo sucesso a todas estas crianças, que elas continuem a acreditar e a lutar, como os nossos grandes heróis, Ronaldo e Pepe. Que o futuro lhes traga tantas alegrias quanto aquelas que nos proporcionaram.