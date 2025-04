A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) expressou a sua solidariedade com as manifestações nacionais convocadas pela CGTP-IN para o dia 5 de abril, que ocorrerão em Lisboa, Coimbra e Porto. A USAM junta-se assim aos trabalhadores e reformados de todo o país na luta contra o aumento do custo de vida, a exploração laboral e a crescente desigualdade social.

O manifesto da CGTP-IN, que será apresentado no dia da manifestação, denuncia de forma contundente as políticas “implementadas pelo governo PSD/CDS, com o apoio do CH e IL, e a conivência do PS em questões estruturais”.

A USAM defende a revogação das normas mais gravosas da legislação laboral e propõe uma série de medidas urgentes para garantir condições de vida dignas para os trabalhadores e reformados. Entre as principais reivindicações estão:

“Aumento significativo dos salários, para que os trabalhadores possam fazer face ao crescente custo de vida.

Melhorias nas pensões, garantindo que os reformados e pensionistas recuperem e melhorem o seu poder de compra.

Reforço do investimento nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado, com a valorização dos seus trabalhadores, para assegurar serviços de qualidade para todos.

Fim da desregulação dos horários de trabalho, combatendo regimes de adaptabilidade, bancos de horas e a generalização do trabalho contínuo e por turnos.

Combate à precariedade, garantindo contratos de trabalho efetivos para postos de trabalho permanentes.

Garantia do direito à habitação para todos.

Valorização da escola pública.

Defesa da segurança social”.

A USAM faz ainda um apelo a todos os trabalhadores, reformados e pensionistas da Madeira para que se solidarizem com esta jornada de luta nacional.