Coube ao ADN abrir o procedimento de entrega de listas no Tribunal da Comarca do Funchal, tendo em vista as eleições às legislativas nacionais do próximo dia 18 de maio. Assim, na manhã de quinta-feira, a estrutura regional liderada por Miguel Pita esteve presente nesse ato, numa candidatura liderada por João Gilberto Abreu, oficial de justiça de 42 anos.

Seguem-se-lhe, Otília Sousa, secretária aduaneira de 57 anos, e Carolina Martins, médica veterinária de 49 anos. Fecham o naipe de titulares António Pita, Alexandra Pita e António Fernando Santos. São suplentes Ana Maria Alves, José Eduardo Silva, Teresa Vasconcelos. Luís Filipe Vieira e Andreia Paixão. A mandatária é Sofia Silva, esteticista de 35 anos.

À comunicação social, João Gilberto Abreu partilhou que, “obviamente, a expetativa é eleger. Nós temos o nosso representante nacional, Bruno Fialho, bem como Joana Amaral Dias, a fazer um trabalho excecional [no território continental], e vamos aqui colaborar com eles e também tentar contribuir nessa campanha, para angariar um deputado aqui da Região por intermédio do ADN. Os nossos objetivos são claros, são ambiciosos e vamos tentar demonstrar tanto aos madeirenses como aos continentais que somos capazes de levar uma alternativa e dar um novo ADN ao nosso Parlamento”.