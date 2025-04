É inaugurada amanhã pelas 15h, no Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, uma exposição com trabalhos de José Vilhena.

O Arquivo JV, responsável pelo espólio do autor José Vilhena, tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo e meticuloso de inventariação, conservação e divulgação da vasta obra deste mestre do humor em Portugal. Conhecido pelo seu talento irreverente e criativo, Vilhena deixou um legado que atravessa várias décadas, com desenhos originais que ilustraram inúmeros livros e centenas de páginas de revistas desde os anos 50 até à primeira década do século XXI.

“Enquanto cuidador da obra do meu tio, organizei e produzi recentemente duas exposições temáticas com os desenhos que ilustram muitos dos livros e revistas publicadas por José Vilhena. Uma destas exposições ‘Capas e Contracapas’ esta patente desde o início de Fevereiro na Galeria Lourdes em Câmara de Lobos. A outra será inaugurada na próxima sexta-feira, dia 4, pelas 15h no Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal. No âmbito destas exposições e da oportunidade de serem visitadas na Madeira, julgo que seria do interesse público darem notícia destes eventos”, informa Luís Vilhena em comunicado à imprensa.

Este é um convite aberto a todos os interessados em conhecer mais sobre o trabalho de José Vilhena, cuja obra permanece um marco importante na história da arte e do humor em Portugal.