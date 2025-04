Ao longo desta semana, quatro docentes e oito alunos dos cursos de Educação e Formação de Adultos da escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque, estão a participar numa mobilidade na ilha de Gran Canária. A escola CEPA de San Bartolomé de Tirajana recebe dois docentes em mobilidade “Job Shadowing”, enquanto os outros dois acompanham o grupo de oito alunos que frequentam o ensino noturno da escola.

Estas escolas estão a cooperar em várias áreas, nomeadamente no que se refere à identificação de métodos de ensino e estratégias de gestão eficazes, que podem ser adaptados e aplicados por ambas as escolas. No próximo mês de maio, será a vez da comitiva espanhola visitar a escola madeirense.

O coordenador Erasmus+ da escola, Marco Melo, referiu que estas parcerias se enquadram no processo de internacionalização da escola e que permitiu, no último ano, receber escolas de Espanha, Itália e Polónia, estando previstas escolas da Finlândia, Itália, Eslovénia, Croácia e Turquia para os próximos meses. Acrescentou ainda que a escola visitará, até ao final do ano letivo, instituições na Turquia, na Alemanha e em Espanha.