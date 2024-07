Depois de ontem ter sido confirmado como Membro efetivo da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, Sérgio Gonçalves foi hoje confirmado como Membro efetivo da Comissão dos Transportes e do Turismo.

O deputado madeirense Sérgio Gonçalves escolheu esta Comissão por ser responsável por setores que são fundamentais para a economia da Madeira.

Por esta razão, o deputado demonstrou também já interesse em integrar a Task Force de Turismo, um grupo de trabalho desta Comissão que se foca neste setor.

As prioridades dos socialistas neste próximo mandato passam por garantir investimento nas infraestruturas dos transportes, assegurar serviços de qualidade, defender os direitos dos utilizadores e assegurar um sector de turismo próspero.

Neste contexto, Sérgio Gonçalves tem como principal objetivo garantir que as especificidades e necessidades das regiões ultraperiféricas, como a Madeira, são devidamente consideradas a nível Europeu.

Sérgio Gonçalves participou hoje, também, na eleição do Coordenador dos Socialistas Europeus nesta Comissão. Foi eleito o deputado sueco Johan Danielsson, que já tinha assumido estas funções no mandato anterior.