Terminou hoje a Semana das Artes da Escola Secundária Jaime Moniz, dinamizada pelo grupo de Artes Visuais. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia elogiou a dinâmica do estabelecimento de ensino e os responsáveis pela organização da iniciativa, em particular os discentes participantes. “Não deixa de ser louvável que os nossos alunos tenham esta disponibilidade para tornar pública a dimensão dos seus trabalhos, que resultam da criatividade e emoção”, afirmou Jorge Carvalho, acrescentando que é competência das escolas, “numa lógica de prestar contas à comunidade”, de mostrar os resultados do processo formativo dos estudantes.

De salientar que foram entregues os prémios aos vencedores dos concursos realizados no âmbito da Semana das Artes. Assim, na Fotografia, foi premiada Inês Lousada com ‘Contemporâneo’, na Arte Digital, Lia Freitas com “Efemeridade”, no Vídeo, Sarah Fernandes, Carolina Baptista, João Silva, Samuel Fernandes e Ana Gonçalves com “World of make believe”, na Ilustração, Inês Lousada também foi premiada, bem como na categoria de Diário Gráfico. Na Pintura, destacou-se Afonso Ferraz.