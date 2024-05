Realiza-se na próxima segunda-feira, entre as 10h30 e as 12h00, na iniciativa sindical, da Direção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), a ‘Feira dos Precários”, em frente à Secretaria Regional de Educação, na Avenida Arriaga.

“Esta iniciativa tem como objetivo reforçar a luta dos docentes contratados da RAM, que continuam a ver adiada a sua vinculação, pelas medidas economicistas da tutela, e continuam a ser vítimas de uma diferença salarial que desrespeita o princípio constitucional de salário igual para trabalho igual, num claro desrespeito pelo seu trabalho”, refere um comunicado da direção do SPM.