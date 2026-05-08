ER110 reaberta ao trânsito entre a Portela e o Caminho do Gambão

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas, informou esta sexta-feira que a Estrada Regional 110 (ER110), no troço compreendido entre a Portela e o Caminho do Gambão, na freguesia do Porto da Cruz, foi reaberta ao trânsito. A via encontrava-se encerrada desde a passada quarta-feira, na sequência de uma derrocada provocada pela queda de uma quebrada.

Segundo a mesma entidade, foram realizados trabalhos de limpeza e estabilização da escarpa, de forma a garantir as condições de segurança para a circulação automóvel. Recorde-se que o encerramento da ER110 tinha sido decretado como medida preventiva, devido ao risco associado à derrocada registada naquela zona do concelho de Machico