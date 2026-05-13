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Mulher recusa ida às urgências após queda no autocarro

    Mulher recusa ida às urgências após queda no autocarro
    equipa de socorro foi acudir mulher que sofreu um incidente num autocarro de passageiros. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
13 Maio 2026
15:50

Uma mulher recusou hoje receber assistência hospitalar depois de sofrer uma queda no autocarro de passageiros, na Avenida do Mar, no Funchal. Segundo foi possível apurar, a vítima caiu quando saía da viatura, tendo sido prontamente auxiliada por transeuntes e pelo motorista do autocarro, que acionou os meios de socorro para o local.

À chegada da equipa da ambulância, a mulher foi assistida e aconselhada a deslocar-se ao hospital para avaliação médica, mas acabou por recusar o transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. O incidente mobilizou os meios de socorro, embora não tenha sido necessário o encaminhamento hospitalar.

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