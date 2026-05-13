Mulher recusa ida às urgências após queda no autocarro

Uma mulher recusou hoje receber assistência hospitalar depois de sofrer uma queda no autocarro de passageiros, na Avenida do Mar, no Funchal. Segundo foi possível apurar, a vítima caiu quando saía da viatura, tendo sido prontamente auxiliada por transeuntes e pelo motorista do autocarro, que acionou os meios de socorro para o local.
À chegada da equipa da ambulância, a mulher foi assistida e aconselhada a deslocar-se ao hospital para avaliação médica, mas acabou por recusar o transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. O incidente mobilizou os meios de socorro, embora não tenha sido necessário o encaminhamento hospitalar.
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