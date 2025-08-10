II Liga: Marítimo empatado ao intervalo nos Barreiros

Decorridos que estão os primeiros 45 minutos da partida entre Marítimo e Lusitânia de Lourosa, relativa à 1.ª jornada da II Liga, ainda não houve golos nos Barreiros.
Para este desafio, o técnico verde-rubro Vítor Matos lançou de inicio quatro reforços contratados neste defeso, nomeadamente Xavi Grande, Paulo Henrique, Marco Cruz e Martín Tejón.
Onze do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Xavi Grande, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique, Vladan Danilovic, Marco Cruz, Carlos Daniel, Igor Julião (Enrique Peña Zauner, 4’), Alexandre Guedes e Martín Tejón.
No banco de suplentes verde-rubro: Samú Silva, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Afonso Freitas, Rodrigo Andrade, Ibrahima Guirassy, Francisco França e Francisco Gomes
Onze do Lusitânia de Lourosa: Vitor Hugo, Gonçalo Braga, Silvério Júnio, Dylan Collard, Luís Rocha, Tokinho Dória, Arsénio Nunes, Ibrahim Alhassan, Fabinho, Miguel Pereira, Tiago Dias
Podia ser o nome de um filme. O título de um livro. Ou até mesmo uma promessa no altar... Mas não! É apenas uma reflexão que me tem tirado o sono. Eu penso...
O que significa a palavra social? Depende. Principalmente do que a acompanha. Ou seja, se for antecedida pelos termos habitação, obra, apoio ou causa,...
Ao longo dos últimos cinquenta anos nunca, como nos últimos três, se ouviu falar tanto de imigração em Portugal.
É um fenómeno curioso porque, Portugal...
O que será essa coisa do “politicamente correto” que tantas pessoas dizem detestar? Uma exortação à liberdade total do indivíduo em dizer tudo o que lhe...
DO FIM AO INFINITO
O bombeiro Elmo Manuel encolheu os ombros, ou melhor, enterrou a cabeça nos ombros e manteve-se indiferente durante um ou dois minutos. De repente, sentiu...
Portugal é uma partidocracia plutocrático-maçónica e centralista, com o referendo das normas constitucionais antidemocraticamente proibido... pela própria...
“Mas sentes-te mais madeirense ou mais portuguesa?”
Já ouvi esta pergunta tantas vezes que perdi a conta. Em jantares com amigos de outros países, em conversas...
Hoje, escrevo livremente. Sem tema. Sem pressa. O tempo, em agosto, quer-se mais lento. Mas, a velocidade dos acontecimentos não tem permitido. Ainda pensei...
Esta semana dedicamo-nos ao movimento que tenho observado nos últimos meses. Há uma boa quantidade de pessoas que ou nunca puxaram, ou deixaram de puxar...
Na época da denominada silly season em que muitas pessoas vão a banhos ou gozam as suas férias temos notado a intensidade das ações do governo PSD no âmbito...
Quatro incêndios, todos na zona norte do país, são os que mais preocupam a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e mobilizavam mais...
Um sismo de magnitude 6.1 atingiu o oeste da Turquia, na tarde deste domingo, de acordo com informações veiculadas pela agência Reuters.
Citando a Autoridade...
Terá lugar na tarde deste domingo, a partir das 19 horas, um sorteio de 10 experiências de co-drive com o piloto Miguel Nunes.
Os vencedores terão oportunidade...
Esta tarde, pelas 17h05, o Comando Regional de Operações de Socorro recebeu um alerta, via 112, de um popular para um coluna de fumo na zona do Cabo Girão....
Dois homens, na casa dos 30 anos, ficaram feridos, esta tarde, na sequência de um despiste com um carro de pau, numa competição a decorrer em Água de Pena....
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que Israel vai lançar “muito em breve” uma ofensiva contra a cidade de Gaza e os campos...
O Marítimo iniciou este domingo a participação na II Liga 2025/26 com uma derrota por 1-0 frente ao recém-promovido Lusitânia de Lourosa.
Num Estádio dos...
Ocorreu, esta manhã, uma colisão entre duas viaturas, na Avenida das Madalenas, em Santo António, da qual resultou um ferido ligeiro.
Os Bombeiros Sapadores...
“Foram dias muito difíceis para todos. Agora, a única coisa que está nas nossas mãos é honrar a sua memória e legado. Vamos sempre lembrar-nos dele”, afirmou....