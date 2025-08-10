MADEIRA Meteorologia
II Liga: Marítimo empatado ao intervalo nos Barreiros

    Vítor Matos estreia-se oficialmente como treinador principal este domingo. CSM
10 Agosto 2025
14:58
Decorridos que estão os primeiros 45 minutos da partida entre Marítimo e Lusitânia de Lourosa, relativa à 1.ª jornada da II Liga, ainda não houve golos nos Barreiros.

Para este desafio, o técnico verde-rubro Vítor Matos lançou de inicio quatro reforços contratados neste defeso, nomeadamente Xavi Grande, Paulo Henrique, Marco Cruz e Martín Tejón.

Onze do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Xavi Grande, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique, Vladan Danilovic, Marco Cruz, Carlos Daniel, Igor Julião (Enrique Peña Zauner, 4’), Alexandre Guedes e Martín Tejón.

No banco de suplentes verde-rubro: Samú Silva, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Afonso Freitas, Rodrigo Andrade, Ibrahima Guirassy, Francisco França e Francisco Gomes

Onze do Lusitânia de Lourosa: Vitor Hugo, Gonçalo Braga, Silvério Júnio, Dylan Collard, Luís Rocha, Tokinho Dória, Arsénio Nunes, Ibrahim Alhassan, Fabinho, Miguel Pereira, Tiago Dias

