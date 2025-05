Faleceu esta madrugada Carlos Mané, vítima de doença prolongada. Tinha 63 anos.

Carlos Mané destacou-se no desporto madeirense, primeiro na qualidade de futebolista. Chegou à Madeira na época 1979/1980, para representar os juniores do Marítimo. Avançado com faro pelo golo, no futebol regional, para além dos verde-rubros, vestiu ainda as camisolas do União, São Vicente, Portosantense, Ribeira Brava ou Andorinha.