O Benfica perdeu hoje com o FC Barcelona por 3-1, em Montjuïc, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, que ditou o afastamento dos encarnados’ da prova.

Já depois de ter saído derrotada na primeira mão em Lisboa por 1-0, a equipa portuguesa ainda respondeu a um golo ‘madrugador’ de Raphinha aos 11 minutos, quando Otamendi igualou a 1-1 dois minutos depois, mas os catalães estiveram imparáveis na primeira metade, a qual fecharam já a vencer por 3-1, após tentos de Lamine Yamal, aos 27, e novamente de Raphinha, aos 42.

Enquanto o Benfica se despede das competições europeias desta temporada, o FC Barcelona vai agora defrontar nos quartos de final, agendados para 08/09 de abril e 15/16 do mesmo mês, o conjunto que sair da eliminatória entre os franceses do Lille e os alemães do Borussia Dortmund, que empataram em França na primeira mão a 1-1.