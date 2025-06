A Sé Catedral do Funchal acolhe no próximo sábado, dia 7 de junho, às 11h30, um concerto de órgão que será protagonizado por Laura Silva Mendes.

A organista é uma madeirense radicada em Londres, que iniciou os seus estudos no Conservatório Luiz Peter Clode, e prosseguiu no Conservatório Real de Antuérpia, onde obteve a Licenciatura, e no Royal College of Music em Londres, onde concluiu o Mestrado.

Este concerto integra-se numa iniciativa da Filarmónica de Budapeste, que se concretiza numa série de concertos, todos no mesmo dia, em variados pontos do mundo.