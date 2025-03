O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) recebe, na próxima sexta-feira, dia 7 de março, às 21 horas, um espetáculo da Orquestra de Sopros do Conservatório.

Intitulado de ‘Volta ao Mundo’, o concerto irá contemplar obras originais para orquestra de sopros, assim como alguns medleys de bandas sonoras bem conhecidas de todos nós, propondo levar o público numa “viagem sonora pelo mundo”.

Conforme realça o CCIF numa nota enviada à imprensa, a Orquestra de Sopros do Conservatório “foi criada com o intuito de proporcionar aos alunos de instrumentos de sopro e percussão do conservatório experiência no contexto orquestral e de música de câmara”. “Desde então tem-se apresentado em diversos projetos artísticos, apresentando um repertório rico e diversificado, desde música original para orquestra de sopros, como adaptações de música clássica e músicas com uma linguagem mais jazzística”, acrescenta.

O espetáculo é de entrada livre.