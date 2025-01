A sétima edição do projeto ‘Música nos Museus’, iniciativa da Câmara Municipal do Funchal que junta a música ao vivo à promoção dos espaços culturais do município, irá englobar um conjunto de 10 concertos a acontecer entre este mês de janeiro e novembro.

Os espetáculos serão realizados em três locais da cidade: o Museu A Cidade do Açúcar, o Museu Henrique e Francisco Franco e a Estação do Monte, envolvendo 30 artistas, num investimento de cerca de nove mil euros.

“Com uma programação rica e diversificada, o projeto oferece uma experiência intimista e acessível, explorando estilos musicais que vão desde o fado e a música tradicional madeirense até ao pop-rock, jazz, blues e indie”, enalteceu a autarquia na nota de divulgação.

Mais informou que todos os concertos decorrerão às 18 horas, com bilhetes disponíveis a um preço de cinco euros, “reforçando o compromisso da autarquia em democratizar o acesso à cultura e aproximar a comunidade dos seus museus”.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Duo ‘Eu e Tu’ inaugura sétima edição

O ciclo abre no dia 31 de janeiro, no Museu A Cidade do Açúcar, com o duo ‘Eu e Tu’, formado por Júlia Franco e Paulo Marques. “Este projeto apresenta interpretações acústicas de música popular e rock, inspiradas por duos de renome internacional, proporcionando uma experiência calorosa e nostálgica”, descreve a CMF.

Nos meses que se seguem, outros artistas e grupos vão ocupar os palcos destes museus. Em fevereiro, a Banda 3D apresenta-se no Museu Henrique e Francisco Franco com um repertório variado que abrange estilos como pop, rock, jazz e até fado. Em março, a Estação do Monte acolhe o duo Plectro Bec, que convida o público a uma viagem pela história da música, com interpretações que vão desde o século XVI até à atualidade, através da flauta de bisel e do bandolim.

O projeto continua em abril com Marco Olival, que, no Museu A Cidade do Açúcar, apresenta temas do seu primeiro EP, ‘FRÁGILidade’, num formato acústico. Em maio, o Museu Henrique e Francisco Franco recebe o duo Talked Across the Room, que mistura géneros como indie-pop e synthwave, refletindo a diversidade cultural dos seus fundadores, oriundos da Venezuela e da Ucrânia.

Prossegue com o concerto de blues rock Blues and Troubles, em junho, na Estação do Monte, e a atuação de Beatriz Caboz, em julho, no Museu A Cidade do Açúcar, com um repertório pop-rock em formato acústico. Em setembro, Pedro Marques traz à cena, no Museu Henrique e Francisco Franco, a expressividade única da guitarra portuguesa, explorando diversos estilos musicais além do fado.

A tradição musical madeirense será celebrada em outubro, no Museu A Cidade do Açúcar, com o grupo D’Repente, que explora os cordofones típicos da Madeira, como o braguinha e o rajão, enquanto o Trio Zargo encerra a programação em novembro, na Estação do Monte, com um repertório centrado na música oitocentista dedicada ao machete.

O projeto ‘Música nos Museus’ reflete “o empenho da Câmara Municipal do Funchal em valorizar o património cultural e promover os seus espaços museológicos como locais vivos e dinâmicos, onde diferentes formas de arte se encontram e dialogam com a comunidade”. “Ao criar um programa acessível e diversificado, a autarquia não só reforça a oferta cultural da cidade como também aproxima os cidadãos dos seus museus e das riquezas culturais que estes preservam”, conclui a CMF.