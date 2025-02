A exemplo do que tem acontecido um pouco por todo o mundo, o Funchal também irá acolher uma vigília de oração pelo Papa.

O evento, organizado pela Associação Diocesana Católica Servos de Jesus, terá lugar amanhã, quarta-feira, pelas 20h30, junto à Sé.

Nos últimos dias, milhares de católicos têm rezado pela saúde do Papa e, hoje, na cidade natal de Francisco, os fiéis juntaram-se numa celebração eucarística na Plaza Constitución, um lugar simbólico para o ministério de Jorge Mario Bergoglio, que ali denunciou a corrupção e os dramas do país em muitos discursos e homilias, como frisou o Vatican News numa publicação desta terça-feira.

Bispos, padres, representantes da política e da sociedade civil estavam presentes. A celebração foi presidida pelo arcebispo García Cuerva: “Santo Padre, precisamos muito do senhor. Que a oração seja uma lufada de ar para seus pulmões”.

No Vaticano, as velas, o terço, os cânticos e momentos de reflexão, oração e introspeção têm sido um marco desde que Francisco foi hospitalizado, no passado dia 14 de fevereiro.

Em todas as celebrações eucarísticas, nos quatro cantos do mundo, os sacerdotes têm pedido orações pela saúde do Santo Padre e amanhã, no Funchal, os fiéis são também convidados a orar em conjunto pela sua rápida recuperação.