A terceira congregação geral da Sede Vacante, período que antecede a eleição de um novo Papa, contou hoje com a participação de 113 cardeais.

Os responsáveis que participaram pela primeira vez neste encontro, na Sala Nova do Sínodo, prestaram o juramento previsto pelas atuais normas da Igreja Católica – definidas desde o pontificado de João Paulo II, com a constituição apostólica ‘Universi Dominici Gregis’, de 1996.

Segundo as mesmas normas, foram escolhidos os “dois eclesiásticos de íntegra doutrina, sabedoria e autoridade moral o encargo de proporem aos próprios Cardeais duas ponderadas meditações sobre os problemas da Igreja nesse momento e a escolha esclarecida do novo pontífice”: Donato Ogliari, abade de São Paulo, na próxima semana, e o cardeal Raniero Cantalamessa no início do Conclave

No total, houve 34 intervenções na reunião desta manhã, com duas horas e meia de trabalhos.

Portugal está representado no Colégio cardinalício por D. Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa; D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima; D. José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação; D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, todos criados pelo Papa Francisco e eleitores no próximo Conclave; e por D. Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito, e D. José Saraiva Martins, prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, ambos com mais de 80 anos.

D. António Marto chegou hoje a Roma, onde já se encontravam os outros cardeais portugueses.

O Vaticano adiantou ainda que o rito da sepultura do Papa, no sábado, vai ser reservado, pelo que não terá transmissão em direto, ao contrário do que vai acontecer com o percurso do carro funerário pelas ruas de Roma, ao longo de um projeto que deve chegar aos seis quilómetros – ainda em estudo com as autoridades da capital italiana.

O túmulo na Basílica de Santa Maria Maior foi feito em mármore proveniente da Ligúria (Itália), região natal dos avós do Papa, apenas com a inscrição ‘Franciscus’ e a reprodução da sua cruz peitoral, a pedido do próprio.

Francisco vai ser sepultado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da ‘Salus Populi Romani’) e a Capela Sforza, perto do altar de São Francisco.