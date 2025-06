É já no próximo domingo, dia 8 de junho, que a tradição se cumpre uma vez mais. Em Domingo de Pentecostes, terá lugar a tradicional missa campal na Boca da Encumeada e a descida a pé, até à Igreja, das insígnias do Espírito Santo, acompanhadas pela Banda Municipal da Ribeira Brava, do grupo de Cantares e Amigos da Casa do Povo da Serra de Água e todos aqueles que queiram participar nesta tradição, que já conta com várias décadas.

O programa do Domingo de Pentecostes consiste, de acordo com a programação para este ano, com uma missa campal, a ser realizada às 11h00, no topo da Boca da Encumeada, e a descida a pé, que se inicia no Restaurante e Snack Bar Boca da Encumeada, pelas 15h30, com chegada à Igreja da Nossa Senhora da Ajuda prevista para as 18h30.

Trata-se de uma organização da Casa do Povo da Serra de Água que conta com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava e das entidades locais assim como da Paróquia da Serra de Água.