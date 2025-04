A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estará no sábado no Vaticano para o funeral do Papa Francisco e sem encontros formais previstos com outros líderes, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, sublinhou hoje que o objetivo da deslocação é homenagear Francisco, não estando formalmente previstos encontros.

Desde o regresso de Trump à Casa Branca, em janeiro, que não houve qualquer contacto oficial de topo entre a União Europeia e Washington.

O executivo comunitário, desde que a Administração Trump agravou as tarifas alfandegárias nas importações de bens nomeadamente da UE, tem mantido contactos com Washington a nível técnico.

A nível politico, explicou o porta-voz para o Comércio, Olof Gil, “serão retomados no momento em que tal for necessário, vantajoso e adequado”.

A UE tem tentado encontrar uma solução para o diferendo comercial desencadeado por Trump, que acusa os parceiros comerciais dos Estados Unidos de “roubarem” o seu país.

O funeral do Papa está marcado para as 10:00 locais de sábado (09:00 de Lisboa) de sábado e prevê-se que reúna entre 150 a 170 delegações estrangeiras, incluindo meia centena de chefes de Estado e de governo, além de representantes de organizações internacionais.

Entre os líderes mundiais presentes nas cerimónia fúnebres estão os Presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos da América, Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, Emmanuel Macron, de França, Frank-Walter Steinmeier, da Alemanha, e Xi Jinping, da China.

Estão igualmente confirmados o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e de outros lusófonos como o brasileiro Lula da Silva, o angolano João Lourenço, o cabo-verdiano José Maria das Neves e o timorense José Ramos-Horta.

