A igreja celebra hoje a festa litúrgica de Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Escapulário, data que assinala a aparição a São Simão Stock, a 16 de julho de 1251.

Na Igreja do Carmo, no Funchal, a comunidade dos Padres Carmelitas Descalços (OCD) celebra esta tarde a sua padroeira. A festa religiosa começa com o terço às 17h30, a que se segue a missa presidida pelo vigário-geral da Diocese, cónego Marcos Gonçalves, com início às 18h30. A cerimónia termina com a procissão pelas ruas do Funchal, animada pela Banda Distrital da Madeira – ‘Os Guerrilhas’.

Câmara de Lobos

A comunidade paroquial do Carmo prepara a festa em honra do seu orago, com as novenas de preparação às 20h00. No domingo, dia 20, às 17h00, a missa solene.

Hoje, dia da memória de Nossa Senhora do Carmo, no adro da Igreja, depois da novena, haverá barraquinhas de comes e bebes, para apoiar o Agrupamento 1414 Carmo.

Socorro – Funchal

No próximo domingo, dia 20 de julho, na Paróquia de Santa Maria Maior (Socorro), às 11h00, realiza-se a eucaristia festiva em honra de Nossa Senhora do Carmo.

Nesta ocasião, “todos — adultos, crianças, doentes e idosos — são convidados a receber o Escapulário de Nossa Senhora do Carmo, sinal de proteção e consagração à Mãe do Céu”, informa uma nota enviada ao Jornal.

No decorrer da cerimónia, será também benzida uma imagem de Nossa Senhora.