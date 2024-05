O Funchal acolhe nesta manhã de 1 de maio a festa em louvor a São Tiago Menor, padroeiro da cidade e da Diocese do Funchal.

O ponto alto é a procissão que liga a Sé e a Igreja do Socorro, onde terá lugar a Eucaristia celebrada por D. Nuno Brás, após um percurso lento, de cerca de uma hora, com passagem pela Rua Fernão de Ornelas e Rua de Santa Maria.

Recorde-se que foi no dia 11 de junho de 1521 que a Diocese do Funchal e a Câmara Municipal do Funchal escolheram o santo padroeiro para que livrasse a população da peste que alastrava. 503 anos depois, a devoção mantém-se firme, congregando as mais altas entidades religiosas, civis e militares, com o percurso a ser efetuado entre uma multidão de pessoas, também elas gratas ao seu santo padroeiro, mas juntando também muitos turistas.