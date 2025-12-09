Banco de Portugal vai promover ações de literacia financeira nas escolas da Madeira

O governador do Banco de Portugal disse hoje que a delegação da Madeira é o terceiro maior centro de tratamento de numerário e revelou que a instituição pretende avançar com ações de literacia financeira nas escolas da região.
“A delegação regional da Madeira é o terceiro maior centro de tratamento de numerário do Banco de Portugal, a seguir ao Carregado [distrito de Lisboa] e à filial no Porto”, revelou Álvaro Santos Pereira.
O responsável falava na inauguração das obras de reabilitação do edifício sede na Madeira, no centro do Funchal, numa cerimónia que contou com a presença do presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), o social-democrata Miguel Albuquerque.
“Além de assegurar operações de depósito e de levantamento de notas e moedas, a delegação verifica a genuinidade e a qualidade do numerário e destrói as notas que não estiverem aptas para voltar à circulação”, explicou.
Álvaro Santos Pereira destacou, por outro lado, as ações de formação promovidas pela instituição, que abrangeram mais de 2.000 formandos em 2025, e sublinhou que o Banco de Portugal pretende agora, através de um protocolo com o Governo Regional, reforçar a presença nas escolas ao nível da literacia financeira, estatística e económica.
Já o presidente do Governo da Madeira afirmou que a região autónoma atravessa um “momento bastante importante”, marcado pelo crescimento económico há 54 meses consecutivos e com uma taxa superior à nacional.
Miguel Albuquerque indicou que o Produto Interno Bruto (PIB) regional quase duplicou face a 2015, quando assumiu a liderança do executivo, cifrando-se este ano em cerca de 8.000 milhões de euros.
O governante insular disse que a estratégia adotada “é muito simples”, esclarecendo que assenta no equilíbrio das finanças públicas e na redução fiscal, sendo que o diferencial máximo de 30% abrange já todas as taxas de IRC e a partir de 2026 vai cobrir os nove escalões do IRS (atualmente abrange até ao 6.º escalão).
“A redução fiscal tem tido efeitos muito importantes na dinâmica da nossa economia (...) e, à medida que vamos reduzindo os impostos, vamos alargando o espetro da cobrança da receita”, disse, acrescentando que no último ano a receita fiscal aumentou 17,8%.
“Significa que esta é que é a politica correta”, reforçou.
O Banco de Portugal estabeleceu a primeira agência na Madeira há 150 anos, em 10 de março de 1875, mas a atual sede da delegação regional, um dos edifícios mais icónicos do Funchal, desenhado pelo arquiteto Edmundo Tavares, só entrou em funcionamento em 1941.
Está aí à porta a greve geral, pelos vistos não haverá volta a dar.
Um País parado, a reclamar na defesa de princípios consagrados em lei, partindo da ideia...
O mês de Dezembro na Madeira é muito mais que um mês, é um estado de espírito. É a Festa. Aquele momento único do ano em que a nossa ilha, já por si vibrante,...
Os jovens NEET (“Not (engaged) in Education, Employment or Training”, isto é, “nem trabalha, nem estuda, nem está em formação”, ou os “nem-nem”) são considerados...
Quando se olha para o mercado laboral português através dos olhos de quem nos avalia lá fora (OCDE, World Justice Project, Comissão Europeia) a imagem...
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, visa promover a conscientização sobre as dificuldades enfrentadas por estas...
Sempre que vamos ouvindo nos discursos a importância de aumentar a competitividade de Portugal, inevitavelmente a inovação acaba por lhe estar inexoravelmente...
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
A sociedade portuguesa, marcada maioritariamente pela moral e os costumes de uma pequena burguesia recatada, sempre se norteou pelos valores da probidade...
Se queres salvar a alma antes que a morte te leve – disse-me ele –, sejas rico ou pobre, nunca dês nada por adquirido, seja lá o que for, e jamais consideres...
