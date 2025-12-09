Web Summit: Varsóvia está na corrida para suceder a Lisboa

A Polónia está a negociar a mudança da Web Summit de Lisboa, sendo Varsóvia uma das principais candidatas, dise o vice-ministro dos Assuntos Digitais, Rafał Rosiński, segundo a Polskie Radio que cita a agência noticiosa polaca PAP.
O atual contrato da cimeira tecnológica com Lisboa vai até ao final de 2028.
A Polónia está em negociações para “transferir o Web Summit de Lisboa para a Polónia”, disse Rosiński, há exatamente uma semana.
“Isto implica certos custos, mas acho que vale a pena”, acrescentou, argumentando que o evento poderia atrair investidores.
Rafał Rosiński não divulgou o valor, além de dizer que as despesas seriam elevadas.
A nova cidade anfitriã ainda não foi escolhida, mas Varsóvia tem “as maiores hipóteses”, disse Rosiński.
Cracóvia e Gdańsk também estão a ser consideradas e os fatores-chave incluem a capacidade hoteleira e as ligações aéreas, acrescentou.
Rosiński afirmou que a Polónia oferece grandes vantagens: “Somos o maior país da Europa Central, o mais inovador e o que apresenta o crescimento mais rápido em termos de startups. Na nossa visão e na dos organizadores, seria um local muito atrativo”.
Recorde-se que no arranque da edição deste ano da Web Summit na capital portuguesa, o 10.º ano do evento em Lisboa, o presidente executivo (CEO) e cofundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, afirmou que a Polónia estava a tornar-se no “menino de ouro de uma nova Europa”.
“Infelizmente, pelo primeiro ano, o número de ‘startups’ alemãs na Web Summit diminuiu, mas o número de ‘startups’ da vizinha Polónia, está num nível recorde”, afirmou, em 10 de novembro, tecendo elogios à Polónia.
É um país “motivado, ambicioso e organizado”, sublinhou, acrescentando que “partes da Europa Ocidental estagnaram”, ao contrário da Polónia e da Europa Oriental, que “aceleraram”.
Em 12 de novembro, em conferência de imprensa durante a Web Summit, Paddy Cosgrave, não se alongou sobre o futuro da Web Summit depois de 2028.
Questionado sobre o local da cimeira tecnológica, cujo contrato para se realizar em Lisboa termina em 2028, o CEO disse ter ouvido “rumores de um novo e enorme local em Lisboa”, sem adiantar pormenores.
“Isso seria incrivelmente entusiasmante”, mas ainda falta tempo até 2028 e “tenho a certeza de que daqui a dois anos terei de discutir isso”, rematou.
A Web Summit, que arrancou em Lisboa em 2016, registou este ano um recorde 71.386 participantes de 157 países, estando presentes 1.857 investidores de 86 países, segundo dados da organização.
