ONG queixa-se à comissão de ética da FIFA sobre ações favoráveis de Infantino a Trump

A organização de defesa dos direitos humanos FairSquare queixou-se à comissão de ética da FIFA do seu presidente Gianni Infantino, acusando-o de violar a “integridade e reputação” do futebol nas suas repetidas ações pró Donald Trump.
“Ao apoiar de forma explícita a agenda política de Trump, tanto a nível nacional como internacional, coloca em risco a integridade e a reputação do futebol e da própria FIFA”, sustenta a ONG.
A recente e súbita criação do Prémio da Paz da FIFA e a sua atribuição ao governante norte-americano, sem que se conhecesse os requisitos para a homenagem ou o painel de avaliação dos mesmos, bem como qualquer outro detalhe, é apenas uma das críticas da FairSquare, que aponta ainda que Infantino não cumpre com o seu “dever de neutralidade”.
A comissão de ética da FIFA já assumiu ter recebido a queixa, na segunda-feira, contudo ainda não se manifestou quanto ao teor da mesma.
A proximidade entre Trump e Infantino, que chegou a fazer campanha a seu favor nas eleições que o trouxeram de volta à Casa Branca em janeiro de 2025, é questionada no que toca a várias ações que excedem as funções e responsabilidades do presidente da FIFA.
Para a ONG de defesa de direitos humanos, a atribuição de uma distinção deste tipo “a um líder político em funções constitui uma violação flagrante do dever de neutralidade da FIFA”, estabelecido no artigo 15 do código de ética da organização.
Na queixa, a FairSquare pede à comissão de ética que perceba o papel desempenhado por Gianni Infantino na questão do Prémio da Paz da FIFA, um processo cujo enquadramento nunca foi esclarecido pelo organismo que tutela o futebol mundial.
Na queixa é recordado ainda o facto de, em outubro, o presidente ítalo-suíço da FIFA ter defendido publicamente que Donald Trump deveria receber o Prémio Nobel da Paz, além de ter manifestado apoio à sua agenda política interna.
A organização entende como “natural e adequado” que Infantino estabeleça uma “relação funcional e diplomática” com Trump, contudo considera que o dirigente tem exacerbado as suas funções, cometendo vários atropelos à ética e isenção da FIFA.
Os Estados Unidos, o México e o Canadá recebem em 2026 o campeonato do Mundo de futebol.
AQUINTRODIA
Está aí à porta a greve geral, pelos vistos não haverá volta a dar.
Um País parado, a reclamar na defesa de princípios consagrados em lei, partindo da ideia...
O mês de Dezembro na Madeira é muito mais que um mês, é um estado de espírito. É a Festa. Aquele momento único do ano em que a nossa ilha, já por si vibrante,...
Os jovens NEET (“Not (engaged) in Education, Employment or Training”, isto é, “nem trabalha, nem estuda, nem está em formação”, ou os “nem-nem”) são considerados...
Quando se olha para o mercado laboral português através dos olhos de quem nos avalia lá fora (OCDE, World Justice Project, Comissão Europeia) a imagem...
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, visa promover a conscientização sobre as dificuldades enfrentadas por estas...
Sempre que vamos ouvindo nos discursos a importância de aumentar a competitividade de Portugal, inevitavelmente a inovação acaba por lhe estar inexoravelmente...
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
A sociedade portuguesa, marcada maioritariamente pela moral e os costumes de uma pequena burguesia recatada, sempre se norteou pelos valores da probidade...
DO FIM AO INFINITO
Se queres salvar a alma antes que a morte te leve – disse-me ele –, sejas rico ou pobre, nunca dês nada por adquirido, seja lá o que for, e jamais consideres...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
Duas dezenas de voos (entre partidas e chegadas) foram hoje cancelados, na Madeira, devido às condições atmosféricas que afetaram a operação aeroportuária....
A Air Europa vai cancelar na quinta-feira todos os seus 16 voos de e para Portugal, e a Iberia vai reduzir as suas rotas até 75%, devido à greve geral...
O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou hoje que a determinação do país sul-americano de lutar pela liberdade, num contexto...
Os sócios do Marítimo aprovaram hoje, por larga maioria, em Assembleia Geral (AG), o relatório e contas de 2024/25, em que o clube da II Liga portuguesa...
As contribuições de doadores para a resposta humanitária ao redor do mundo caíram drasticamente este ano, “como nunca antes”, lamentou hoje o secretário-geral...
O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) recuou hoje na adesão à greve geral de quinta-feira, na sequência da garantia da ministra...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que vai enviar “em breve” uma versão revista do plano de paz proposto pelos Estados Unidos ao...
A Polónia está a negociar a mudança da Web Summit de Lisboa, sendo Varsóvia uma das principais candidatas, dise o vice-ministro dos Assuntos Digitais,...
Cerca de 200 pessoas participaram hoje numa concentração promovida por seis organizações norueguesas contra a atribuição do prémio Nobel da Paz à opositora...
O Sporting perdeu hoje em casa do Bayern Munique por 3-1, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, o qual ainda esteve...