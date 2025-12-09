ONG queixa-se à comissão de ética da FIFA sobre ações favoráveis de Infantino a Trump

A organização de defesa dos direitos humanos FairSquare queixou-se à comissão de ética da FIFA do seu presidente Gianni Infantino, acusando-o de violar a “integridade e reputação” do futebol nas suas repetidas ações pró Donald Trump.

“Ao apoiar de forma explícita a agenda política de Trump, tanto a nível nacional como internacional, coloca em risco a integridade e a reputação do futebol e da própria FIFA”, sustenta a ONG.

A recente e súbita criação do Prémio da Paz da FIFA e a sua atribuição ao governante norte-americano, sem que se conhecesse os requisitos para a homenagem ou o painel de avaliação dos mesmos, bem como qualquer outro detalhe, é apenas uma das críticas da FairSquare, que aponta ainda que Infantino não cumpre com o seu “dever de neutralidade”.

A comissão de ética da FIFA já assumiu ter recebido a queixa, na segunda-feira, contudo ainda não se manifestou quanto ao teor da mesma.

A proximidade entre Trump e Infantino, que chegou a fazer campanha a seu favor nas eleições que o trouxeram de volta à Casa Branca em janeiro de 2025, é questionada no que toca a várias ações que excedem as funções e responsabilidades do presidente da FIFA.

Para a ONG de defesa de direitos humanos, a atribuição de uma distinção deste tipo “a um líder político em funções constitui uma violação flagrante do dever de neutralidade da FIFA”, estabelecido no artigo 15 do código de ética da organização.

Na queixa, a FairSquare pede à comissão de ética que perceba o papel desempenhado por Gianni Infantino na questão do Prémio da Paz da FIFA, um processo cujo enquadramento nunca foi esclarecido pelo organismo que tutela o futebol mundial.

Na queixa é recordado ainda o facto de, em outubro, o presidente ítalo-suíço da FIFA ter defendido publicamente que Donald Trump deveria receber o Prémio Nobel da Paz, além de ter manifestado apoio à sua agenda política interna.

A organização entende como “natural e adequado” que Infantino estabeleça uma “relação funcional e diplomática” com Trump, contudo considera que o dirigente tem exacerbado as suas funções, cometendo vários atropelos à ética e isenção da FIFA.

Os Estados Unidos, o México e o Canadá recebem em 2026 o campeonato do Mundo de futebol.