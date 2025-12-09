Austrália torna-se primeiro país a vedar acesso às redes sociais a menores de 16 anos

A Austrália tornou-se hoje o primeiro país do mundo a proibir o uso das redes sociais por menores de 16 anos, após a entrada em vigor da lei aprovada pelo Parlamento e proposta pelo primeiro-ministro, Anthony Albanese.
A proibição, que entrou em vigor às 00:00 de quarta-feira, 10 de dezembro (hora local na Austrália, 13:00 de hoje em Lisboa), afeta pelo menos dez plataformas de redes sociais e ‘streaming’, entre as quais Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch e Kick.
O texto especifica que as dez empresas mencionadas devem tomar “medidas razoáveis” para impedir que menores de 16 anos tenham uma conta ativa em qualquer uma dessas plataformas e detalha que, caso essas restrições não sejam cumpridas, elas poderão enfrentar multas de até 50 milhões de dólares australianos (cerca de 28,6 milhões de euros).
Com o objetivo de melhorar o bem-estar psicológico e social dos menores de idade, a Austrália tornou-se assim o primeiro país a proibir os menores de 16 anos de aceder a redes sociais.
As plataformas começarão a excluir, a partir de hoje, as contas utilizadas por menores de 16 anos e terão que solicitar aos utilizadores que decidirem criar uma nova conta em que comprovem a sua idade através de diferentes métodos de verificação, como apresentar um documento de identidade ou realizar um reconhecimento facial.
No entanto, a lei não impede que menores de 16 anos possam aceder sem estarem registados.
Algumas redes sociais que, por enquanto, não estão sujeitas às restrições são a popular Discord, a aplicação de mensagens instantâneas WhatsApp ou o Steam Chat.
Albanese defendeu no domingo que a medida, uma “iniciativa pioneira a nível mundial”, será “uma das maiores mudanças sociais e culturais” no país e se tornará “motivo de orgulho nacional nos próximos anos”.
“A Austrália estabelece a idade legal para consumir álcool em 18 anos porque a nossa sociedade reconhece os benefícios que esta abordagem oferece tanto para o indivíduo como para a comunidade. O facto de os adolescentes encontrarem maneiras de beber ocasionalmente não diminui a importância de ter uma regulamentação nacional clara”, afirmou num comunicado publicado pelo seu gabinete.
O primeiro-ministro australiano argumentou que, graças à proibição, “as crianças terão mais tempo para serem crianças e os pais terão mais tranquilidade”.
“Esta lei visa facilitar as conversas com os seus filhos sobre os riscos e danos do uso da Internet”, afirmou.
O Senado da Austrália (câmara alta) aprovou a medida no final de novembro, depois de a Câmara dos Deputados (câmara baixa) ter aprovado o texto, que descarta punições para os utilizadores ou pais de menores e coloca o foco nas empresas como responsáveis por cumprir esse novo limite de idade.
Segundo Elon Musk, proprietário do X, a lei é uma forma de controlar “pela porta dos fundos” o acesso à Internet de todos os cidadãos na Austrália.
Outras empresas criticaram a medida, que não impõe nenhum sistema de verificação para bloquear o acesso a menores de 16 anos.
AQUINTRODIA
Está aí à porta a greve geral, pelos vistos não haverá volta a dar.
Um País parado, a reclamar na defesa de princípios consagrados em lei, partindo da ideia...
O mês de Dezembro na Madeira é muito mais que um mês, é um estado de espírito. É a Festa. Aquele momento único do ano em que a nossa ilha, já por si vibrante,...
Os jovens NEET (“Not (engaged) in Education, Employment or Training”, isto é, “nem trabalha, nem estuda, nem está em formação”, ou os “nem-nem”) são considerados...
Quando se olha para o mercado laboral português através dos olhos de quem nos avalia lá fora (OCDE, World Justice Project, Comissão Europeia) a imagem...
O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, visa promover a conscientização sobre as dificuldades enfrentadas por estas...
Sempre que vamos ouvindo nos discursos a importância de aumentar a competitividade de Portugal, inevitavelmente a inovação acaba por lhe estar inexoravelmente...
Isto são festas! A expressão é muito usada pelo povo para normalizar o exagero.
Comida a mais? São festas!
Bebida a mais? São festas!
Ordenado e gastos a...
Dezembro chega devagar, como se tivesse aprendido a não interromper o que está por dentro de nós. Aproxima-se com passos de lã: luzes nas janelas, frio...
A sociedade portuguesa, marcada maioritariamente pela moral e os costumes de uma pequena burguesia recatada, sempre se norteou pelos valores da probidade...
DO FIM AO INFINITO
Se queres salvar a alma antes que a morte te leve – disse-me ele –, sejas rico ou pobre, nunca dês nada por adquirido, seja lá o que for, e jamais consideres...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
Duas dezenas de voos (entre partidas e chegadas) foram hoje cancelados, na Madeira, devido às condições atmosféricas que afetaram a operação aeroportuária....
A Air Europa vai cancelar na quinta-feira todos os seus 16 voos de e para Portugal, e a Iberia vai reduzir as suas rotas até 75%, devido à greve geral...
O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou hoje que a determinação do país sul-americano de lutar pela liberdade, num contexto...
Os sócios do Marítimo aprovaram hoje, por larga maioria, em Assembleia Geral (AG), o relatório e contas de 2024/25, em que o clube da II Liga portuguesa...
As contribuições de doadores para a resposta humanitária ao redor do mundo caíram drasticamente este ano, “como nunca antes”, lamentou hoje o secretário-geral...
O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) recuou hoje na adesão à greve geral de quinta-feira, na sequência da garantia da ministra...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que vai enviar “em breve” uma versão revista do plano de paz proposto pelos Estados Unidos ao...
A Polónia está a negociar a mudança da Web Summit de Lisboa, sendo Varsóvia uma das principais candidatas, dise o vice-ministro dos Assuntos Digitais,...
Cerca de 200 pessoas participaram hoje numa concentração promovida por seis organizações norueguesas contra a atribuição do prémio Nobel da Paz à opositora...
O Sporting perdeu hoje em casa do Bayern Munique por 3-1, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, o qual ainda esteve...