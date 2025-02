O Papa Francisco, hospitalizado com pneumonia e cujo estado de saúde continua crítico, garantiu hoje que vai continuar a sua hospitalização e tratamento “com confiança”, disse no texto da oração do Angelus dominical.

“Pela minha parte, continuo com confiança na minha hospitalização (...), seguindo os tratamentos necessários; e o repouso também faz parte da terapia”, escreveu no texto redigido nos “últimos dias”, segundo fonte do Vaticano.

“Agradeço aos médicos e ao pessoal médico deste hospital pelos cuidados que me estão a dispensar e pela dedicação com que realizam o seu serviço entre os doentes”, acrescentou o Papa na sua mensagem, que, tal como no domingo passado, foi transmitida sem a celebração do Angelus para que o Pontífice pudesse descansar.

“Nestes dias recebi muitas mensagens de afeto e fiquei especialmente impressionado com as cartas e os desenhos das crianças, e agradeço-vos por esta proximidade e pelas orações de conforto que recebi de todo o mundo! Confio todos à intercessão de Maria e peço-vos que rezem por mim”, acrescentou o Papa Francisco.

Numa breve declaração esta manhã, o Vaticano informou que o Papa Francisco, que está internado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli de Roma, passou uma noite tranquila e descansou.

A breve declaração do Vaticano não deu mais pormenores, depois de ter sido noticiado no sábado que “o estado do Santo Padre continua crítico” e que “de momento o seu prognóstico é reservado”.

O Papa sofreu uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigiu a aplicação de oxigénio de alto débito”, explicou o relatório médico divulgado no sábado à tarde.