Equipa da ‘Jaime Moniz’ representa Madeira na final nacional do Eco-Cozinheiros

Uma equipa da Escola Secundária Jaime Moniz representa a Região Autónoma da Madeira na final nacional do desafio Eco-Cozinheiros, no escalão C. A iniciativa integra o programa Eco-Escolas e terá lugar esta terça-feira, dia 24, às 14h00, na Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste, situada em Caldas da Rainha.

A equipa madeirense é composta pelos alunos Francisco Andrade, Lara Jesus e Núria Camacho, do Curso Técnico de Gestão do Ambiente, sendo coordenada pela professora Nivalda Pereira.

De acordo com um comunicado da escola, na prova final, os estudantes irão apresentar uma ementa sustentável e nutricionalmente equilibrada, constituída por três pratos: ‘Creme aveludado de abóbora com feijão-manteiga e couve-galega’, ‘Arroz caldoso de atum à moda mediterrânica’ e ‘Delícia fresca de iogurte com maracujá da Madeira’.

A escola recorda que o prato principal, já havia sido distinguido com o primeiro prémio no concurso Nutrichefe, no passado dia 12, na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, evidenciando a qualidade e inovação da proposta apresentada.

A ementa destaca-se pela valorização de produtos regionais, com particular enfoque no aproveitamento de atum embalado na Madeira, contribuindo para a redução do desperdício alimentar, e na utilização do maracujá regional na sobremesa, reforçando a identidade gastronómica local.

Inicialmente desenvolvida no âmbito do desafio Eco-Ementas Mediterrânicas, a proposta foi posteriormente selecionada para o Eco-Cozinheiros. O projeto reflete o cumprimento dos princípios da Dieta Mediterrânica, promovendo simultaneamente a sustentabilidade ambiental e o equilíbrio nutricional.

“A presença na final nacional constitui um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos alunos e pela instituição de ensino, reforçando a importância da educação ambiental e alimentar, bem como a adoção de práticas sustentáveis no contexto escolar”, sublinha a Escola Secundária Jaime Moniz..