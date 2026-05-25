Despiste no Caniço provoca um ferido na Estrada do Aeroporto

Um acidente ocorrido ontem à noite no Caniço provocou um ferido na Estrada do Aeroporto, na zona entre os Barreiros e a Assomada, apurou o JM. Ao que tudo indica, tratou-se de um despiste que resultou em ferimentos numa pessoa, posteriormente assistida no local pelos meios de socorro e transportada para o hospital numa ambulância.
A viatura envolvida sofreu danos consideráveis, tendo sido necessário recorrer a um reboque para remover o automóvel do local do sinistro. A circulação automóvel esteve condicionada durante a operação de socorro e remoção da viatura.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) marcou presença no local, prestando assistência e tomando conta da ocorrência, de forma a apurar as circunstâncias do acidente.
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